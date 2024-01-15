En az Suriyeli bakın hangi ilimizde! Sadece 25 kişiler... İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son verilere göre, en az Suriye vatandaşının yaşadığı ilimiz belli oldu. O ilde, sadece 25 Suriyeli var.

ensonhaber.com

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 4 Ocak 2024 tarihli raporlarında il il Suriyeli rakamını paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de kayıt altına alınmış geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı 3 milyon 206 bin 696 kişi oldu.

Veriler kapsamında en az Suriyeli uyruklunun yaşadığı ilimiz de belli oldu.

Peki, en az Suriyeli nerede? Hangi ilde en fazla Suriyeli var? İşte il il sayıları...

Bayburt'ta yok sayılır

2024 yılında en az Suriyeli Bayburt'ta bulunuyor. İlde 25 Suriyeli yaşıyor.

Bayburt'tan sonra en az Suriyeli bulunan iller ise 39 Suriyeli ile Tunceli, 46 Suriyeli ile Hakkâri ve 63 Suriyeli ile Artvin olarak belirlendi.

İstanbul birinci

En çok Suriyeli bulunan illerin ilk sırasında ise İstanbul yer alıyor.

İstanbul'da 529.562 Suriyeli barınıyor.

İstanbul'dan sonra en çok Suriyeli bulunan iller ise 426.338 Suriyeli ile Gaziantep, 297.687 Suriyeli ile Şanlıurfa olarak belirlendi.