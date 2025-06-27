En az yakan hibrit otomobiller belli oldu! Bu otomobilleri alanın yüzü gülüyor

Artan akaryakıt fiyatları ve çevresel kaygılar, otomobil tercihlerini değiştirmeye devam ediyor.
Son dönemlerde hemen herkes otomobil tercihini hibrit modellerden yana kullanıyor. Özellikle tam hibrit sistemlere sahip araçlar, dışarıdan şarj gerektirmeden kısa mesafelerde elektrikli sürüş imkânı sunarken, yakıt tüketiminde sağladığı avantajlarla öne çıkıyor.
Hibrit modeller pek çok kişi için araç tercihinde ilk sıraya yerleşmeye başlarken 2025 yılının en az yakan hibrit modelleri belli oldu.
BU MODELLER TASARRUFLA ÖNE ÇIKIYOR
İtalyan otomobil uzmanlarının üretici verilerine dayanarak hazırladığı bu sıralamada, 1 litre yakıtla katedilen mesafe temel alınarak yapılan araştırmada bakın zirveye hangi otomobil yerleşti.
1-Mazda 2 Hybrid – 26,3 km/l
2- Toyota Yaris – 24,4 km/l
3- Renault Clio – 23,8 km/l
4- Mitsubishi Colt – 23,3 km/l
5- Renault Symbioz – 23,3 km/l
6- MG 3 – 22,7 km/l
7- Renault Captur – 22,7 km/l
8- Toyota Yaris Cross – 22,7 km/l
9- Kia Niro – 22,7 km/l
10- Honda Jazz – 22,2 km/l