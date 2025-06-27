En az yakan hibrit otomobiller belli oldu! Bu otomobilleri alanın yüzü gülüyor Son günlerde artan akaryakıt fiyatları elektrikli ve hibrit otomobil sahiplerinin yüzünü güldürürken 2025 yılının en az yakan hibrit modelleri de belli oldu. İşte, tasarrufun anahtarı olan o otomobiller…