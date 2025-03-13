En çok vergi kaçıran sektörler belli oldu! Ödenen cezalar dudak uçuklattı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu’nca (VDK) paylaşılan verilere göre, 2023 yılında gerçekleştirilen vergi denetimlerinde toplam 78 bin 187 mükellefin 159,8 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan ettiği tespit edildi.

Söz konusu verilerde ise en çok usulsüzlük yapan sektör 43,9 milyar liralık matrah farkı ile zirveye yerleşirken, en yüksek ceza riski taşıyan sektörde ise ceza tutarı 37,1 milyar lirayı buldu.

Paylaşılan verilerce ceza tutarları dudak uçuklatan rakamları bulurken en çok vergi usulsüzlüğüne giden 10 sektör sıralandı.

EN ÇOK O SEKTÖRLERDE VERGİ KAÇIRILDI

İMALAT: 43,9 milyar lira matrah farkı, 18,6 milyar lira ceza

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET: 43,3 milyar lira matrah farkı, 37,1 milyar lira ceza

FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ: 25,3 milyar lira matrah farkı, 4,8 milyar lira ceza

İNŞAAT: 9,9 milyar lira matrah farkı, 6,1 milyar lira ceza

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ: 6,2 milyar lira matrah farkı, 1,2 milyar lira ceza

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA: 4,4 milyar lira matrah farkı, 3,9 milyar lira ceza

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER: 2,7 milyar lira matrah farkı, 1,4 milyar lira ceza

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ: 2,4 milyar lira matrah farkı, 1,5 milyar lira ceza

KÜLTÜR, SANAT, EĞLENCE, DİNLENCE VE SPOR: 2,7 milyar lira matrah farkı, 225 milyon lira ceza

ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI: 1,9 milyar lira matrah farkı, 674 milyon lira ceza