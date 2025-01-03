En çok ziyaret edilen şehirler açıklandı! O şehirlere akın akın gittiler

Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve popüler bilet platformları arasında yer alan Obilet tarafından 2024 yılına ilişkin olan seyahat verileri açıklandı.

Açıklanan veriler hem iç hem de dış hat yolculuklarında önemli artışlar yaşandığını gösterirken en çok ziyaret edilen şehirlerde belli oldu.

DHMİ’nin açıkladığı verilere göre, 2024 yılının ilk 11 ayında iç hatlarda uçakla seyahat eden yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 44,1 milyona ulaşması dikkat çekti. Dış hatlarda ise yüzde 9,5’lik bir artış yaşandı ve toplam yolcu sayısı 126,2 milyon olarak kayıtlara geçti.

HERKESİN TERCİHİ O ŞEHİRLER OLDU

İç hatlar ve dış hatlarda gerçekleştirilen seyahat verilerine göre o şehirler adeta uğrak noktalar arasında yer aldı.

İÇ HATLAR

Hakkari-Van

Erzincan-Tunceli

Artvin-Iğdır

DIŞ HATLAR

İstanbul-Köln

İstanbul-Frankfurt