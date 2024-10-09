En değerli Türk futbolcular açıklandı! Listenin zirvesine o genç yetenek oturdu...

Haber Merkezi
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), kendi değerlendirme ölçütlerine göre en değerli Türk futbolcuları listeledi.
Transfermarkt verilerinde Arda Güler ile Hakan Çalhanoğlu zirveyi paylaşırken, CIES’in paylaştığı listede sıralama şaşırttı.
Değerleriyle dudak uçuklatan oyuncularda listenin üst sıralarında genç yetenekler yer aldı. Bakın en değerli Türk futbolcular kimlermiş...
EN DEĞERLİ TÜRK FUTBOLCULAR
1- Arda Güler - Real Madrid - 73.2 milyon euro
2- Kenan Yıldız - Juventus - 62.6 milyon euro
3- Orkun Kökçü - Benfica - 43.2 milyon euro
4- Hakan Çalhanoğlu - Inter - 40 milyon euro
5- Kerem Aktürkoğlu - Benfica - 35.4 milyon euro