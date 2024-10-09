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En değerli Türk futbolcular açıklandı! Listenin zirvesine o genç yetenek oturdu...

En değerli Türk futbolcular açıklandı! Listenin zirvesine o genç yetenek oturdu... CIES tarafından, en değerli Türk futbolcuları açıklandı. Listenin zirvesinde o genç yetenek yer alırken değeri şaşkına çevirdi. İşte, en değerli 5 Türk futbolcu...