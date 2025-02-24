En gereksiz ilaçlar sıralandı! Meğer bu ilaçlar sağlığınızı riske atıyormuş

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Uzmanlar tarafından paylaşılan bilgilere göre birçok kişinin ilk yardım çantasında mutlaka bulundurduğu o ilaçlar meğer kullanımı gereksiz olan ilaçlar arasında yer alıyormuş.

Evde bulundurulması alışkanlık haline getirilen bu ilaçların kullanımın gereksiz olduğu ve hatta yanlış kullanıldığında ad oldukça tehlikeli olabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre, birçok kişinin evden eksik etmediği antiviral ilaçlar, öksürük şurupları, balgam söktürücüler, aktif kömür ve kalp damlaları düşündüğünüz kadar faydalı olmayabilirmiş.

O İLAÇLAR GREKSİZ OLABİLİR!

Yapılan araştırmalar sonucunda bilim insanları, vücudun bazı virüslerle kendi kendine savaşabildiğini ve özellikle SARS gibi hastalıkların genellikle bir hafta içinde geçtiğini belirtiyor. Bu nedenle, her evde mutlaka bulunan ve sıklıkla kullanılan antiviral ilaçların rutin kullanımı çoğu durumda gereksiz görülüyor.

Antiviral ilaçların yanı sıra öksürüğün yalnızca bir semptom olmadığına dikkat çeken uzmanlar, bunun akciğerleri temizleyen doğal bir mekanizma olduğunu vurguluyor.

Hal böyleyken kontrolsüz öksürük kesici kullanımı, balgamın birikmesine neden olarak bronşit, zatürre ve solunum yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğinden bu tür ilaçların sık kullanımı önerilmiyor. Öksürük şuruplarının yanında balgam söktürücüler için de benzer bir durum geçerli olduğundan sık kullanımından kaçınılması gereken ilaçlar arasında yer alıyor.

Kalp sağlığını desteklediği düşünülen bazı bitkisel içerikli damlalar, içeriğindeki fenobarbital maddesi nedeniyle uzun süreli kullanımda uykusuzluk ve depresyon gibi yan etkilere yol açabiliyor. Uzmanlar, bu tür ilaçların doktor tavsiyesi olmadan kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

NOT: YUKARIDA YER ALAN BİLGİLER KESİNLİKLE TASVİYE İÇERMEMEKTEDİR. İLAÇLARIN KULLANIMINI BIRAKMADAN MUTLAKA BİR DOKTORA DANIŞMANIZ SAĞLIĞINIZ İÇİN DOĞRU OLACAKTIR.