En sağlıklı balık hangisi? İşte proteini en yüksek balık türleri

Sağlıklı beslenme denildiğinde akla ilk gelen gıdalardan biri hiç kuşkusuz balık oluyor.

Omega-3 yağ asitleri, vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengin olan balık, düzenli tüketildiğinde hem kalp sağlığını hem de beyin fonksiyonlarını destekliyor.

Ancak birçok kişi "En sağlıklı balık hangisi?" ve "Proteini en yüksek balık hangisidir?" sorularının yanıtını merak ediyor.

İşte, merak edilen soruların yanıtları...

En Sağlıklı Balık Hangisi?

Uzmanlara göre sağlıklı balık seçerken hem içerdiği omega-3 miktarı hem de düşük cıva oranı dikkate alınmalı. Bu açıdan somon, sardalya, uskumru, alabalık ve hamsi en sağlıklı balıklar arasında yer alıyor.

Özellikle somon ve sardalya, yüksek omega-3 içeriği sayesinde kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu etki sağlıyor.

Proteini En Yüksek Balık Hangisidir?

Protein bakımından öne çıkan balık türleri arasında ton balığı, levrek, mezgit, morina ve somon bulunuyor. 100 gram ton balığı yaklaşık 26-28 gram protein içerirken, somon ve levrek de yüksek protein oranıyla kas gelişimini destekleyen balıklar arasında gösteriliyor.

Bu nedenle sporcuların ve protein ihtiyacı yüksek bireylerin sofralarında sıkça yer buluyor.