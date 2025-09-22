Abone ol: Google News

En son nerede deprem oldu? 22 Eylül Pazartesi son depremler listesi...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremlerin detaylarını vatandaşlar ile paylaşıyor. Peki ülkemizde son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte son depremler listesi...

Yayınlama Tarihi: 22.09.2025 09:25
Türkiye ve çevresinde meydana gelen bütün depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınmaktadır.

Vatandaşlar ülkemizde meydana gelen depremlerin detaylarını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi internet sitelerini sık sık ziyaret ediyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremler hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Konya'da deprem meydana geldi

22 Eylül Pazartesi günü merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ

