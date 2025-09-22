En son nerede deprem oldu? 22 Eylül Pazartesi son depremler listesi...

Türkiye ve çevresinde meydana gelen bütün depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınmaktadır.
Vatandaşlar ülkemizde meydana gelen depremlerin detaylarını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi internet sitelerini sık sık ziyaret ediyor.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremler hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.
Konya'da deprem meydana geldi
22 Eylül Pazartesi günü merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.