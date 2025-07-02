‘En Sorunlu’ otomobiller belli oldu! Bu otomobilleri alan sanayiden çıkamıyor

Dünyanın en saygın otomotiv araştırma şirketlerinden J.D. Power tarafından yayınlanan yeni otomobillerin kalite ve sorunsuzluk raporunda sürücüye en çok çıkaran markalar belli oldu.

Yapılan araştırma sonucunda sahibini sanayiden çıkarmayan bu markalar 100 araç başına düşen ortalama sorun sayısında zirveye yerleşti.

Yayınlanan listeye göre bakın sıfır araç alma hayalleri kurarken hangi modellerden uzak durmanız gerekiyormuş. İşte, en sorunlu markalar…

BU MARKALARDAN UZAK DURUN!

Yapılan araştırma sonucunda, 100 araç başına düşen ortalama sorun sayısını ölçtüğü araştırmasına göre, en sorunlu araç türü açık ara prizli hibritler oldu.

Kaliteleriyle övünen otomobil devlerinin söz konusu rapora göre oluşturulan listenin en altında yer alması şok etkisi yarattı. İşte, prizli hibrit modelleri en sorunlu otomobil markaları:

Audi

Volvo

Infiniti

Volkswagen