En tehlikeli otomobiller belli oldu! O modeller 4 tekerli tabut olarak anılıyor

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Otomobil tercihi yaparken şüphesiz en önemli adım sürüş güvenliğidir. Hayati önem taşıyan bu güvenlik önlemleri araç marka ve modellerine göre farklılık gösterir.

Araç içinde yer alan herkesin can güvenliğini doğrudan etkileyen bu güvenlik donanımlarının yetersiz ya da etkisiz olduğu durumlarda yaşanan trafik kazaları ölümle sonuçlanır.

ABD merkezli bir otomobil inceleme platformu olan iSeeCars, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) 2024 yılı verilerini analiz ederek, trafikte en yüksek risk oluşturan araç modellerini açıkladı.

İŞTE EN TEHLİKELİ MODELLER

iSeeCars araştırmasında, normal araçlara kıyasla kaza riski iki katından fazla olan otomobil modelleri belli oldu. İşte trafikte en tehlikeli olarak belirlenen araç modelleri:

Hyundai Venue – 4.9x

Chevrolet Corvette – 4.8x

Mitsubishi Mirage – 4.8x

Porsche 911 – 4.6x

Honda CR-V Hybrid – 4.6x

Tesla Model Y – 3.7x

Mitsubishi Mirage G4 – 3.6x

Buick Encore GX – 3.4x

Kia Forte – 2.9x

Buick Envision – 2.8x