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Yapay zekanın kan grupları ve kişilik özellikleri arasındaki kurulan bağı değerlendirmesinde kullanılmaya başlamasıyla çarpıcı sonuçlar ortaya çıkıyor.

Son olarak yapay zeka ile yapılan analizlere göre, belirli kan grupları arasında davranışsal farklılıklar olabileceği öne sürülüyor.

Söz konusu analizler, bazı kişilik özelliklerinin kan grubuna göre değişebileceğini ve bunun da bazı durumlarda tembellik olarak algılanabileceğini iddia ediyor.

Özellikle o kan grubuna sahip kişilerin bu tür değerlendirmelerde "tembel" olarak nitelendirilmesi dikkat çekti. İşte, dünyanın en tembel kan grubu…

TEMBELLİĞİNİZ KAN GRUBUNUZDAN KAYNAKLANIYOR OLABİLİR!

Herhangi bir bilimsel araştırmaya dayanmayan yalnızca yapay zeka değerlendirmesiyle ortaya çıkan bu sonuç medyada dikkat çekti.

Yapılan analizler sonucunda, B grubuna sahip bireylerin genellikle özgür ruhlu, bağımsız ve rahat bir yapıya sahip oldukları biliniyor. Bu özellikler, dışarıdan bakıldığında bazen disiplinsizlik veya tembellik gibi görünebilir.

B kan grubuna sahip bireyler, zaman zaman uzun vadeli hedeflere odaklanmada zorluk yaşayabilirler. Bu durum, dışarıdan bakıldığında daha az çaba harcayan bir görüntü oluşturabilir.

Genellikle, bu grup bireylerinin kısa vadeli ve ilgi çekici projelerde daha başarılı oldukları gözlemlenir. Anlık heyecan ve merak uyandıran işler, B grubu kişilerini motive ederken, uzun vadeli hedefler ve sabır gerektiren görevler onlara daha az çekici gelebildiğinden diğer kan gruplarına oranla daha tembel olarak nitelendirilmesine neden olan en büyük etkenler arasında yer alır.