En uzun gece ne zaman, kaç saat? 2024'ün en uzun gecesi...

Yağmur Dinç

Kış Gündönümü, dünya üzerindeki birçok yerde Aralık ayının ortalarında gerçekleşen bir astronomik olaydır. Bu olay, kuzey yarımkürede kış mevsiminin resmi başlangıcını işaret eder.

Kış dönümünde Kuzey Yarımkürede günler uzamaya, Güney Yarımkürede ise günler kısalmaya başlıyor

En uzun gece olarak bilinen bu tarih, birçok kişi tarafından araştırılıyor.

Peki, 2024'ün en uzun gecesi ne zaman, kaç saat sürecek? Hangi şehirde? İşte tarihi ve süresi...

EN UZUN GECE 2024:

Kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an olarak 21 Aralık Cumartesi günü en uzun süren gece olacak.

Ülkemizde ise en uzun geceyi 15 saat 6 dakika ile Sinop ilimiz yaşayacak.