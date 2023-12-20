En uzun gece ne zaman, kaç saat? Yılın en kısa gündüzü 2023 Kış gündönümü olarak bilinen en uzun gece, Türkiye'nin her ilinde yaşanacak. Peki, en uzun gece ne zaman ve kaç saat sürecek? İşte yılın en uzun gecesi ve en kısa gündüzü...

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Kış aylarına girilmesiyle birlikte havalar da erken kararmaya başladı. Bu da kış gündönümünün yaklaştığını işaret ediyor.

Kış Gündönümü, dünya üzerindeki birçok yerde Aralık ayının ortalarında gerçekleşen bir astronomik olaydır. Bu olay, kuzey yarımkürede kış mevsiminin resmi başlangıcını işaret eder.

Kış dönümünde Kuzey Yarımkürede günler uzamaya, Güney Yarımkürede ise günler kısalmaya başlıyor.

Ekinoks olarak adlandırılan bu süreç, içerisinde "en kısa gündüz" ve "en uzun gece" olaylarını da barındırıyor.

Peki, en uzun gece ne zaman? En kısa gündüz kaç saat? En uzun gece hangi şehirde, kaç saat sürecek? İşte 2023 tarihleri...

En uzun gece ne zaman, kaç saat?

21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece 15 saat 6 dakika ile Kuzey'deki Sinop'ta yaşanıyor.

En kısa gündüz 2023

En kısa gece ise 14 saat ile Güney'deki Hatay'da olacak. Hatay, böylece yılın en uzun gündüzünü yaşayacak.