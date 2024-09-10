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En uzun menzile sahip olan elektrikli otomobiller belli oldu! İşte, o modeller...

En uzun menzile sahip olan elektrikli otomobiller belli oldu! İşte, o modeller... Son dönemlerde çoğu kişinin araç alırken ilk tercihi elektrikli otomobiller oluyor. Elektrikli otomobil tercih ederken en çok dikkat edilen nokta ise menzili oluyor. İşte, elektrikli otomobiller arasında en uzun menzile sahip olan 10 model...