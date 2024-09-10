En uzun menzile sahip olan elektrikli otomobiller belli oldu! İşte, o modeller...

Elektrikli otomobil pazarında her geçen gün daha fazla gelişme yaşanırken, araç sahibi olmak isteyen çoğu kişinin dikkat ettiği detaylar arasında ilk sırada menzil yer alıyor.
Elektrikli modellere yönelen otomotiv devleri farklı modellerde birçok otomobil üretimi gerçekleştiriyor.
Özellikle de ABD ve Avrupa'da hızla yaygınlaşan bu araçlar, her geçen gün yenilikçi teknolojilerle donatılarak kullanıcılarına daha fazla menzil imkanıyla yenileniyor.
Elektrikli araç tercihi yaparken çoğu kişinin bildiğinin aksine en uzun menzile sahip olan modeller ne Tesla’da ne de Mercedes’te. Shifdelete.com tarafından yayınlanan listede bakın zirvede hangi marka var.
İŞTE EN UZUN MENZİLE SAHİP OLAN 10 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL
10- BMW i4 eDrive 40 – 590 KM
9- BMW i7 Pure Excellence xDrive60 – 590 KM
8- Ford Mustang Mach-E – 600 KM
7- Ford Mustang Mach-E RWD Extended Range – 610 KM
6- BMW iX xDrive 50 – 630 KM
5- Ssangyong Torres EVX Standart – 635 KM
4- Mercedes EQS Heritage Edition 580 4MATIC – 649 KM
3- Tesla Model S – 651 KM
2- Mercedes EQE – 660 KM
1- Lucid Air – 830 KM