Enerji uzmanları açıkladı! Klozete saç atıyorsanız eyvah; Bir ömür baş ağrıtıyor...

Yağmur Dinç

Gün içerisinde yüzlerde tel saçımız dökülür.

Ancak dökülen saçları rastgele klozete atıyorsanız, yandınız...

İslami açıdan da uygun olmayan bu davranış, bakın neye sebep oluyor.

SAKIN ATMAYIN

Değersiz bir varlık olmayan insan, saygıya layık olduğundan dolayı vücudundan ayrılan parçalarında saygı gereği necis yerlere savurmamak gerekir.

Onun yerine kesilen saç/tüy/kılları gömmek ya da yakmak daha uygun bir davranış olmaktadır. Bunun için pisliklerin atıldığı tuvalete kıl, tüy vs atılmamalıdır. Ancak, atılırsa da bu günah sayılmamaktadır.

Öte yandan ise, klozete saç atmak enerjiyi düşürür ve baş ağrısında neden olur. İnanışa göre saçlar DNA'mızı taşır ve dökülseler de bağımız kopmaz. Bu sebeple, ağrı ve halsizlik yapabilir.