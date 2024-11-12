Enflasyon tahmini zam oranlarını değiştirdi! İşte, memur ve emekli maaşlarında yeni zam oranları….

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Eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,88 olarak açıklandı. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında yüzde 3,23, Ağustos ayında yüzde 2,47, Eylül ayında yüzde 2,97 ve Ekim ayında yüzde 2,88 zam hakkı kazandı.

Böylelikle toplam dört aylık birikimli fark yüzde 12,03 oldu. Bu zam Ocak 2025’te maaşlara yansıyacak şekilde her ayın enflasyon oranına göre birikimli olarak hesaplanacak. Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belirlenecek zam oranında enflasyon tahminleri yükselişe geçti.

Enflasyon oranlarının değişmesi ve tahminlerin yükselişe geçmesinin ardından emekli ve memur maaşlarına yansıyacak zam oranlarında yeni tahminler dikkat çekti.

ENFLASYON TAHMİNLERİİ YÜKSELDİ!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon tahminini 6 puan yükselterek yüzde 38'den yüzde 44'e çıkardı.

Yükselişe geçen enflasyon tahminlerinin ardından 2025 tahmini yüzde 14'ten yüzde 21'e yükseltilirken 2026 tahmini de yüzde 9'dan yüzde 12'ye revize edildi.

ZAM ORANLI GÜNCELLENDİ

Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük hedefinin tutması halinde oluşacak enflasyon farkı yüzde 4,18 olurken, memur ve memur emeklilerinin zam oranı da buna bağlı olarak yüzde 10,44 olacak.

Hedefin üst bandının gerçekleşmesi halinde memurlar, yüzde 6,26 enflasyon farkı elde ederken, 6 aylık enflasyondan doğacak zam oranı yüzde 12,64 olarak belirlenecek.

Kalan aylarda enflasyonun yüzde 2,5 gelmesi halinde ise enflasyon farkı yüzde 7'ye, zam oranı yüzde 13,46'ya yükselmesine neden olacak.