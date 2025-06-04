Engelli hibe desteği nasıl alınır, kaç TL 2025? e-Devlet başvuru ekranı

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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski hükümlü vatandaşlar ve özel gereksinimli bireyler için tarihi bir adım daha attıklarını vurguladı.

Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvurularının başladığını bildiren Işıkhan, son başvuru tarihini 27 Haziran olarak duyurdu.

Işıkhan, serebral palsili, down sendromlu ve otizmli bireyler başta olmak üzere tüm zihinsel engelli bireylerin istihdamına yönelik "Destekli İstihdam Projesi"ne ilk kez başvuru yapılabileceğini kaydetti.

Engelli vatandaşlar ve eski hükümlüler için verilen hibe desteklerini hatırlatan Işıkhan, "Destekli İstihdam Projesi" kapsamında işverenlere "engelli ücret desteği", "engelli iş koçu/danışmanı desteği" ve "iş yeri düzenleme desteği" verileceğini ifade etti.

Peki; engelli hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Engelli hibe desteği ne kadar, kaç TL? Kimler alabilir? İşte başvuru şartları...

ENGELLİ HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU 2025

Hibe desteği başvurusunu e-Devlet kapısı üzerinden; bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi sebebiyle işgücünün en az %40’ından yoksun olduğunu belgelendirerek İŞKUR'a kayıtlı olan kişiler gerçekleştirebilirler.

İŞKUR'dan yapılan açıklamada, "Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları projelerini hazırlayıp, 27 Haziran 2025 tarihi mesai saati sona erene kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize elden veya posta yoluyla teslim edebilirler." denildi.

Proje başvurusu yapacak olan kişinin https://www.turkiye.gov.tr/ e-Devlet sayfasından giriş yapması gerekmektedir. Giriş yapıldıktan sonra arama çubuğuna “Engelli Hibe Desteği Başvurusu” yazılarak hibe desteği proje başvurusu ekranına erişim sağlanır.

ENGELLİ HİBE DESTEĞİ KAÇ TL 2025

Bu yılın ikinci proje dönemi itibarıyla engelli kendi işini kurma hibe desteği projeleri kapsamında 580 bin liraya kadar, eski hükümlü kendi işini kurma hibe desteği projeleri kapsamında 435 bin liraya kadar ve korumalı iş yeri desteği kapsamında 720 bin liraya kadar destek veriliyor.