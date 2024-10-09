Erimeyen kabak tatlısı: Tencereye 2-3 damla ekleyin, lezzetini arşa çıkarın Kabak tatlısının lezzetini artırmak ve kıvamını korumak için mutfaklarda sıkça aranan bir tüyo geldi! Tencereye 2-3 damla ekmeniz yeterli.

Haber Merkezi

Kabak tatlısı, mutfaklarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak özellikle kış aylarında sıkça tercih ediliyor.

Ancak bazı pişirme hataları, tatlının kıvamını kaybetmesine ve istenmeyen bir sonuç ortaya çıkmasına yol açabiliyor.

Bu durumu önlemek ve kabak tatlısının eşsiz lezzetini artırmak için pratik bir yöntem var.

Kabakları tencereye ekledikten sonra üzerine 2-3 damla ilave etmeniz yeterli.

ERİMEYEN KABAK TATLISI TARİFİ

· 600 gram balkabağı

· 1 su bardağı su

· 3 su bardağı toz şeker

· 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

· 3 adet karanfil

Yapılışı;

Öncelikle, yeşil ve sert kısımlarını da dahil ederek bal kabağının kabuklarını soyun. Ardından, kabağı dilimleyip iki parmak kalınlığında keserek hazırlayın.

Yıkadığınız kabakları bol suyun içinde iyice temizledikten sonra tencereye yerleştirin. Üzerine toz şeker ve birkaç adet karanfil ekleyerek, kabakların dinlenmesi için yaklaşık 1 saat ağzı kapalı bir tencerede bekletin.

Eğer kabaklar, cinsine göre yeterince su bırakmazsa, tencereye bir miktar su eklemeyi unutmayın. Kabakları orta ateşte yaklaşık 50 dakika pişirin.

Pişirme esnasında, tatlınızın erimemesi için kaynarken tencereye 2-3 damla limon suyu eklemek önemli bir püf noktasıdır.

Pişen kabak tatlısını ocaktan aldıktan sonra, ılık hale gelmesini bekleyin. Suyunu tamamen çeken kabakları dikkatlice servis tabağına alın.