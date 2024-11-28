Erman Toroğlu kime oy verdiğini açıkladı! İşte Toroğlu'nun desteklediği isim...

Hüseyin Topuz

Eski hakem ve futbol yorumcuları Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar yıllar sonra aynı programa konuk oldu.

İki eski hakem Ekol TV'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Erman Toroğlu burada yaptığı açıklamada TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde oyunu kime verdiği merak edilen isimlerin başında yer alan Erman Toroğlu kime oy verdiğini canlı yayında açıkladı.

Erman Toroğlu oyunu İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yana kullandığını açıkladı.

TFF seçimlerinde oyunu Hacıosmanoğlu’na verdiğini söyleyen Toroğlu şu ifadelere yer verdi;

"Federasyona bir gece evvel gittim seçimden. Oturdum, sohbet ettik. Samsunspor başkanı geldi, Trabzonspor başkanı geldi, Hacıosmanoğlu geldi. Galatasaray'da ikinci başkan geldi.

Sağ olsunlar, konuştuk. Oylama yapılıyor. Mehmet Büyükekşi, divan başkanlığını kazandı ama seçimi kaybetti çünkü açık oylamada insanlar korkuyordu. Neden korkuyorsunuz, bir defa ölürsünüz. Gittim oyumu da Büyükekşi'nin aleyhine verdim"