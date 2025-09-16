ERTELEME MAÇI! Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde takımın başına Domenico Tedesco getirildi.
Domenico Tedesco yönetimindeki ilk maçında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden sarı lacivertliler erteleme maçında Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir kadroda yer almayacak.
Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında statü nedeniyle bazı önemli isimleride sahada olamayacak.
1.hafta transferi gerçekleşmeyen isimlerden Ederson, Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu bu maçta statü nedeniyle forma giyemeyecek.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Fenerbahçe - Alanyaspor maçının detaylarını sizler için derledik.
İşte, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının detayları...
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman?
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.