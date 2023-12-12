Ertelenen maçlar ne zaman başlayacak? Süper Lig'ın akıbeti...

Türk futbolunda büyük utanç...
Süper Lig 15.haftasında karşılaşan Ankaragücü – Çaykur Rizespor maçı, berabere bitti.
Maçın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler’e saldırdı.
Hain saldırının ardından, TFF olağanüstü olarak toplandı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu.
Futbol severlerin merakla beklediği maçlar ne zaman devam edecek araştırılıyor.
Peki, maçlar ne zaman devam edecek? Süper lig maçları ne zaman başlayacak? İşte son durum...
Maçların akıbeti
TFF'den henüz maçların devam etmesi konuda resmi bir açıklama yapılmadı.
Başkan Büyükekşi, önümüzdeki günlerde liglerin durumuyla ilgili detaylı bilgileri paylaşacaklarını belirtti.
Süresiz ertelenen Süper lig maçlarının ne zaman başlayacağı bilinmiyor.