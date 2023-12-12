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Ertelenen maçlar ne zaman başlayacak? Süper Lig'ın akıbeti...

Ertelenen maçlar ne zaman başlayacak? Süper Lig'ın akıbeti... Türk futbolunda yaşanan şiddetin ardından Süper Lig maçlarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, İptal edilen Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Bu hafta maç var mı, maçlar ne zamana ertelendi? İşte ayrıntılar...