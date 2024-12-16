Ertem Şener'den Osimhen bombası! İşte Galatasaray'ın ödeyeceği çılgın bonservis...

Hüseyin Topuz

Ünlü spor spikeri ve sunucu Ertem Şener yaptığı Victor Osimhen açıklaması ile Galatasaraylıları heyecanlandırdı.

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında açıklamalar yapan Ertem Şener Galatasaray'ın Victor Osimhen'i transfer edeceğini iddia etti.

Sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen kısa sürede sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi haline geldi.

Gösterdiği performans ile dikkat çeken Victor Osimhen'in Galatasaray kariyerinin ne kadar devam edeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Ertem Şener dün akşam ekrana gelen programda Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran bir iddiada bulundu.

Ertem Şener, "Çok önemli bir kulüp başkanıyla konuştum. Galatasaray 65 Milyon Euro'ya Osimhen'i almış. 15 Milyon Euro'da oyuncuya verilecekmiş. 10 Milyon Euro'da imza parası ödeyecekmiş." sözleriyle gündeme oturdu.