Erzincanlıların sırrı ortaya çıktı! O bitki mide sorunlarını rafa kaldırıyor, yiyen hazımsızlık nedir bilmiyor Türkiye’de çoğunlukla Erzincan bölgesinde yetişen o bitki mide sorunları için birebir çözüm olarak tüketiliyor. Faydaları saymakla bitmeyen bu otu yiyen hazımsızlığı unutuyor…

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Doğa neredeyse tüm hastalıklar için çeşitli şifalar sunan bitkileri ile ilaç gerekmeden doğal yollar ile tedavi imkanları sunmaya devam ediyor.

Türkiye’nin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetişen bu bitki mide rahatsızlıkları için resmen biçilmiş bir kaftan.

Çoğunlukla Erzincan’da yetişen madımak otu, ince yapraklı ve salkım çiçekleri ile biliniyor. Halk arasında farklı isimlerle de anılan madımağın sağlığa birçok faydası bulunuyor.

Faydaları saymakla bitmiyor…

Madımak otu içeriğinde bulunan antioksidan ve inflamatuar özellikleriyle bağışıklık sistemi için büyük bir fayda sağlıyor. Özellikle sindirim sistemini destekleyici özelliği olan madımağın stres azaltıcı etkileri de bulunuyor.

Birçok farklı şekilde tüketime uygun olan bu bitki genel olarak çorba ve çay olarak tüketiliyor. Kurutularak çay olarak tüketilen madımak, sindirim sisteminin rahatlamasına yardımcı oluyor ve gaz sancısına da iyi geliyor.

Ayrıca antiseptik özelliği bulunan bu bitki, mide ve bağırsak rahatsızlıklarının önlenmesine yardımcı olmada oldukça etkili oluyor.

Aynı zamanda damar büzücü etkisinden dolayı; adet, doğum kanaması ve basur gibi rahatsızlıklar üzerinde de olumlu etkilerini gösteriyor.