Eski Urfa evlerindeki zincirli çıkıntı ne işe yarar? İşte yanıtı...

Haber Merkezi

Şanlıurfa’da eski evlerin köşe kısımlarından sokağa doğru uzanan çıkıntılar ve bu çıkıntılara bağlı duran zincirler herkesin ilgisini çekiyor.

İlk bakışta estetik veya dekoratif bir öğe gibi görünse de, bu zincirlerin aslında oldukça akılcı bir işlevi bulunuyor.

Uzmanlara göre, bu zincirler Urfa'nın kurak iklim koşulları ve su tasarrufu kültürüyle doğrudan ilişkili.

Peki, bu "zincirli çıkıntılar" ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Özellikle yağmur mevsiminde, evlerin çatılarına düşen suyun rastgele akıp taş duvarlara zarar vermemesi için, bu zincirler bir yağmur yönlendirme sistemi olarak kullanılıyor.

Şanlıurfa Kültür Varlıkları Derneği’nden mimarlık tarihçisi Mehmet Salih Gürbüz, zincirli çıkıntıların işlevini şu sözlerle açıklıyor:

“Bu zincirler, çatıdan gelen yağmur suyunu doğrudan zincir boyunca aşağıya yönlendirerek sıçramayı önlüyor. Böylece hem duvar erozyonu engelleniyor, hem de suyun belli bir noktaya birikmesi sağlanıyor. Bazı evlerde bu su, avludaki taş haznelere veya sarnıçlara toplanırdı.”

Bu uygulama, aynı zamanda su israfını önlemeye yönelik geleneksel bir çözüm olarak da dikkat çekiyor.