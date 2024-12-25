Eskisini satın! ŞOK’a hazır sistem oyun bilgisayarları geliyor; işte fiyatları…

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ŞOK Market, yılın son hafta sonunda müşterilerini cezbeden aktüel ürün kataloğunu yayınladı.

28 Aralık 2024 - 4 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyalarla teknoloji ürünlerinden kişisel bakıma kadar birçok kategoride cazip fırsatlar sunuluyor.

Haftanın öne çıkan ürünlerinden biri Sinbo Sel Lazer Epilatör, yalnızca 1.999 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.

Ayrıca Sinbo Saç Kurutma Makinesi 1.099 TL ve Sinbo Saç Şekillendirme Seti 2.699 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Bunun yanı sıra oyunculara hitap eden fırsatlar da bu katalogda yer alıyor. ŞOK Market, hazır sistem oyun bilgisayarlarını uygun fiyatlarla satışa sunarak teknoloji tutkunlarını memnun edecek.

Üstelik birçok farklı donanım seçeneği ile her bütçeye uygun çözümler bulunabilecek.

İşte ŞOK 28 Aralık indirim kataloğu...