Eskiyen kıyafetleri toz bezi yapanlar dikkat! Meğer tasarruf değil hataymış… Eski kıyafetleri birçok kişi toz bezi yaparak değerlendirir. Ancak eskimiş kıyafetler ile toz bezi yapmak aslında sanıldığı kadar da doğru bir yöntem değilmiş. Bakın neden toz bezi yapılmaması gerekiyormuş…

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Binlerce kişi ev temizliği sırasında kullanmak için eskiyen kıyafetlerinden temizlik malzemesi yapar. Genel olarak toz bezine dönüşen bu kıyafetler aslında belki de hiç aklımıza gelmeyecek olan o risklere neden olabiliyormuş.

Her ne kadar kullanımı yaygın bir uygulama olsa da yapmama nedenlerinizi öğrendikten sonra bir daha asla eski kıyafetlerinizden toz bezi yapmayacaksınız.

Bir daha asla…

Özellikle de evde olumlu veya olumsuz enerjilerin var olduğuna inanların dikkat etmesine gerektiren bu nedenler sonrasında kıyafetlerinizin kullanılmaması gereken alanları göreceksiniz.

Enerji uzmanlarına göre, kıyafetlerde biriktirilen olumlu veya olumsuz enerji, temizlik sırasında evin her köşesine yayılabilir.

Bu durum, eski kıyafetlerin kullanılmasıyla evde oluşan enerji dengesini etkileyebilir ve negatif etkiler doğurabilir. Dolayısıyla, temizlik sırasında kullanılan malzemelerin enerji geçişine dikkat edilmesi gerekiyor.