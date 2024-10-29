Etki ajanlığı nedir, nasıl yapılır? Etki ajanı kime denir?

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Türkiye'de de gündeme gelen "etki ajanlığına" karşı yasama çalışmalarına dair dünyadaki farklı uygulamalar hakkındaki bilgileri derledi.

Son yıllarda dünya çapında yaygınlık gösteren "etki ajanlığı" yasası, yabancı fonlu medya ve sivil toplum kuruluşlarını hedefliyor.

Bu yasanın hızla farklı ülkeler tarafından kabul edilmesi, uluslararası gerilimin ve ulusal otoritelerin iç politika ve kamuoyundaki yabancı etkisine dair endişesinin artmasından kaynaklanıyor.

AA'ya göre; yasanın yorumlanması ve uygulanması ülkeden ülkeye değişkenlik gösterse de hepsinin ortak noktası yabancı etkisi bulunan kuruluşların ayrıştırılması olarak ön plana çıkıyor.

Peki, etki ajanlığı kavramı nedir, ne anlama gelmektedir? Etki ajanı kime denir? Etki ajanlığına dair detaylar...

ETKİ AJANLIĞI NEDİR

Etki ajanlığı; “bir ülkenin, bir başka ülkedeki insanların, görüş, tavır, duygu ve davranışlarını etkilemek için savaşa başvurmaksızın propaganda yöntemleriyle, planlı bir görüş ve bilgi iletiminde bulunma faaliyeti” olarak tanımlanıyor.

Belirli bir amaç doğrultusunda bir grup veya birey üzerinde etki yaratmak, yönlendirmek veya manipüle etmek için kullanılan yöntem ve stratejileri kapsıyor.

KİME ETKİ AJANI DENİR

Yabancı gizli servislerin algı operasyonu amacıyla kullanmış oldukları yerli dinamikler örneğin; iş insanı, gazeteci, yazar, bürokrat, akademisyen, STK’lar gibi kuruluşlar birer etki ajanı sayılabilir.

Kaynak: AA