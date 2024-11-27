Etkisini duyan hemen yapıyor! Telefonu alüminyum folyoya sarmak bakın ne işe yarıyor…

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Cep telefonları hayatlarımızın en önemli parçalarından biri konumunda olmasının yanında gizlilik endişeleri ve yaydıkları radyasyon nedeniyle çeşitli yöntemlerin uygulanmasına neden olur.

Birçok alanda kullanılan alüminyum folyo meğer cep telefonlarına sarıldığında sağladığı etkilerle şaşkına çeviriyor.

Faraday kafesi görevi bu yöntem bakın telefona sarıldığında nasıl etkiler sağlıyormuş.

KORUYUCU KALKAN OLUYOR!

Alüminyum folyo, aslında bir Faraday kafesi etkisini sağlayan doğal yöntemler arasında yer alır. Faraday kafesi, dışarıdan gelen elektromanyetik dalgaları engelleyen bir tür koruyucu kalkan demektir.

Telefonunuzu folyoya sardığınızda ise başta sinyal kesintisi etkisiyle, hücresel ağ, Wi-Fi, Bluetooth ve NFC gibi sinyaller engellenerek telefonunuz dış dünya ile bağlantısı kesilmesine olanak sağlar.

GPS engelleme etkisiyle ise konumunuzun takip edilmesini önlemede etkili olur. Son etkisi ise dinleme korumadır. Alüminyum folyoya sarmanız teorik olarak, telefonunuzu dinleme girişimlerini engelleme sağlar.