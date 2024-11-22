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EuroBasket 2025: Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroBasket 2025: Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden Milli takımımız Macaristan ile karşılaşacak. İşte maçın bilgileri...