EuroBasket 2025: Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız Macaristan ile karşı karşıya geliyor.
A Milli Basketbol Takımımızın Macaristan ile oynayacağı maçın saati ve yayınlanacağı kanal merak uyandırdı.
Basketbolseverler Türkiye ile Macaristan arasındaki müsabakanın detayları hakkında aramalarını hız verdi.
İşte, Türkiye - Macaristan maçlarının detayları...
22 Kasım Cuma
20:30 Türkiye - Macaristan (TRT Spor Yıldız)