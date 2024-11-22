EuroBasket 2025: Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hüseyin Topuz

2025 Avrupa Basketbol​ Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız Macaristan ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Basketbol Takımımızın Macaristan ile oynayacağı maçın saati ve yayınlanacağı kanal merak uyandırdı.

Basketbolseverler Türkiye ile Macaristan arasındaki müsabakanın detayları hakkında aramalarını hız verdi.

İşte, Türkiye - Macaristan maçlarının detayları...

22 Kasım Cuma

20:30 Türkiye - Macaristan (TRT Spor Yıldız)

ensonhaber icon
Hüseyin Topuz
Seo Editor