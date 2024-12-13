EuroLeague'de dev mücadele: Anadolu Efes - Panathinaikos maçı kaçta, hangi kanalda?

Haber Merkezi

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 15. hafta maçında, Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos'u İstanbul'da ağırlayacak.

Geçtiğimiz hafta Zalgiris Kaunas’a deplasmanda farklı bir skorla mağlup olan Lacivert Beyazlılar, taraftarları önünde bu kötü sonucu telafi etmeyi hedefliyor.

EuroLeague’deki heyecanlı mücadeleler devam ederken, basketbolseverler de bu zorlu karşılaşmayı büyük bir merakla bekliyor.

Peki, Anadolu Efes-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

ANADOLU EFES - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak olan Anadolu Efes – Panathinaikos maçı bu akşam saat 20.30’da başlayacak. Mücadele, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.