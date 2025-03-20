Ev hayali gerçek oluyor! O şartı karşılayan 40 TL’ye ev sahibi oluyor

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İtalya hükümetince nüfusu artırma önlemleri kapsamında o kasaba ev fiyatları dibi gördü. İtalya’nın Abruzzo bölgesinde bulunan o kasabada evler 1 Euro’dan (yaklaşık 40 TL) satışa sunuluyor.

Nüfusun azalmasının önüne geçme amacıyla başlatılan bu uygulamada 40 liraya ev sahibi olmak için ise tek bir şart aranıyor.

Konut fiyatlarında dibi gören bu uygulama ile 1 Euro’ya konut satın almak isteyenler, aldıkları evleri tadilat yaptırmak koşuluyla mülk sahibi olabilecekler.

NÜFUSU ARTIRMAK AMAÇLANIYOR

İtalya’nın orta bölümünde yer alan Abruzzo’da, Adriyatik kıyısı ile Gran Sasso sıradağları arasında konumlanan yer alan Penne kasabasında başlatılan uygulama ile nüfusun artırılması hedefleniyor.

Azalan nüfus ve terk edilmişlik için çözüm aranan kasabada evleri satın alacak kişiler için 3 yıl içerisinde mutlaka evleri restore etmeleri gerektiğine ilişkin bir taahhüt isteniyor.

Konutları satın alan kişilerden ayrıca 2.000-5.000 euro arasında bir depozito isteniyor. Restore çalışmaları tamamlanıp yerleşim sağlandığında ise depozito iade ediliyor.

Küçük ve orta boyuttaki evlerin temel tadilat ihtiyaçlarının başangıç maliyetinin 20 bin euro dolaylarında olduğunu belirten Penne kasabasının Belediye Başkanı Petrucci söz konusu uygulama hakkında, “Yenileme çalışmalarında danışmanlık ve destek verebilecek, müteahhitler ve bilirkişiler bulabilecek, alıcılara evlerinin onarıldıktan sonra nasıl görüneceğini çizimlerle gösterebilecek ve yenileme aşamaları boyunca danışmanlık yapabilecek mimar ve uzmanlardan oluşan bir ekibimiz var" ifadelerini kullandı.