Ev sahibi ve kiracılar dikkat! TÜİK açıkladı: 2025 Ocak ayı kira zam oranı…

Haber Merkezi

TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından kiracı ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren kira artış zam oranı belli oldu.

12 aylık enflasyonun belli olmasını ardından ev sahipleri kiralık konutlarında en fazla yüzde kaç oranında zam yapabilecekleri kesinleşti.

TÜİK tarafından her ayın 3'ünde açıklanan enflasyon oranına göre milyonlarca kiracıya en fazla yüzde kaç zam uygulanacağı kesinleşiyor.

OCAK ZAM ORANI YÜZDE 58,51

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2025 Ocak ayı kira artış oranını belirledi. Yeni verilere göre, Ocak ayında kira artış oranı yüzde 58,51 olarak açıklandı.

Geçtiğimiz ay TÜİK tarafından kira artış oranı yüzde 60,45 olarak açıklanmıştı. Ancak Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin güncellenmesiyle birlikte, Ocak ayında uygulanacak zam oranı 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yüzde 58,51 seviyesine gerilemiş oldu.