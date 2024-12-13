Ev sahipleri için yeni dönem: 1 Ocak'tan itibaren zorunlu oluyor

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Ticaret Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle ilgili açıklamada bulundu.

Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik'te 31 Ağustos 2023'te yapılan değişikliklerle, ilan platformlarında kimlik ve yetki doğrulama zorunlulukları getirilmişti.

Bakanlık açıklamasında, EİDS’nin ilk aşamasında, taşınmaz ilanı vermek isteyen birey ve şirketlerin kimlik doğrulama işlemlerinin 1 Kasım 2023 itibarıyla başlatıldığı hatırlatıldı. Kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin ilan platformlarında ilan veremeyeceği belirtildi.

Sistemin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulamasının, 15 Eylül 2024 itibarıyla devreye alındığı bildirildi.

Ancak, 15 Eylül-31 Aralık 2024 arasında geçiş süreci öngörülerek, bu dönemde ilan platformlarında yetki doğrulaması yapılmasa dahi ilan verme işleminin sürdürülebileceği ifade edildi.

1 OCAK İTİBARIYLA ZORUNLU OLACAK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

EİDS yetki doğrulama uygulamasının 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu şekilde devreye alınmasına, satılık taşınmaz ilanlarında ise Bakanlığımızca verilecek ikinci bir talimata kadar, uygulamanın mevcut hali ile devam etmesine karar verilmiştir.

Zorunlu uygulamaya geçişin hem vatandaşlarımız hem de sektör paydaşları için kademeli şekilde gerçekleşmesine, sistem farkındalığının ve kullanımının artırılmasına yönelik bu karar, EİDS'nin kapsamını daraltmamakta, halihazırda tüm ilanlar için ihtiyari olan uygulamayı kiralık taşınmazlar için zaruri hale getirmektedir. Önümüzdeki dönemde uygulama, satılık taşınmaz ilanları için de zorunlu hale getirilecektir."