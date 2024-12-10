Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kontrat hizmet bedeli geliyor

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Ev sahibi ve kiracı arasında hazırlanan kira sözleşmesinin e-Devlet sistemi üzerinden hazırlanmasına ilişkin hizmet geçtiğimiz aylarda hayata geçirildi.

Dijital ortama taşınarak ev sahiplerinin kiracıların daha önceki kira sözleşmelerini de görmesine olanak sağlayan bu hizmetin ilk fazının uygulanmaya alınmasının ardından emlak danışmanlarından uygulamanın ikinci fazı için kontrat hizmet bedeli talep edildi.

Söz konusu hizmete yıl sonunda emlak danışmanları için de devreye alınması istenilirken hizmet bedeli talebi gündemde adeta bomba etkisi yarattı.

HİZMET BEDELİ ALINACAK!

E-Devlet sistemi üzerinden düzenlenen kira sözleşmesi uygulamasına dahil olacak emlak danışmanları ve yetki veren kişiler, sözleşme hazırlama ve tarafların onayına sunma imkanına sahip olacak.

Söz konusu kira sözleşmesi uygulamasının ikinci fazında değerlendirilmeye alınan emlak danışmanlarının talepleri doğrultusunda emlak danışmanıyla birlikte hazırlanacak olan kira sözleşmelerinden kontrat hizmet bedeli alınacak.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Şu an yapılan kontratlarda henüz 'emlak danışmanı' diye bir buton bulunmuyor, sadece kiracı, ev sahibi ve kefil kısımları bulunuyor. Emlak danışmanları sürece dahil olduğunda müşterisi olan ev sahibi veya kiracıyla e-Devlet üzerinden kontrat yaparak hizmet bedelini alacak.

Bu konunun vergisel tarafını da düşünmek gerekir. Sistemi üzerinden yıllık kira beyanlarının takip edilmesi sağlanacak. Son zamanlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri kapı kapı gezip kira kontratından kaynaklı gelirler için beyanname düzenlemesi için tebligat bırakıyor. En azından oradaki iş yükü de ortadan kalkacak ve bu şekilde sistem üzerinden her şey denetim altına alınmış olacak." ifadelerini kullandı.