Ev sahipleri yaşadı: Artık zorunlu olmayacak! O masraf kaldırıldı

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme kapsamında enerji verimliliği artırmak ve çevre dostu yapılaşmayı teşvik etme amacıyla dikkat çeken değişiklikler gündeme geldi.

Yürürlüğe giren yeni yönetmelik kapsamında, özellikle sıcak iklim bölgelerinde oturan ev sahiplerini ilgilendiren önemli bir karar alındı.

Kararla birlikte sıcak bölgelerde kurulması zorunlu olan merkezi ısıtma sistemi artık zorunlu olmayacak.

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ ÖN PLANDA OLACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Hatay gibi çok sıcak iklim özellikleri taşıyan bazı ilçelerde, merkezi ısıtma sistemi kurulması mecburiyeti kaldırıldığı belirtildi.

Yeni düzenleme, güncellenen TS 825 Isı Yalıtım Kuralları standardına dayanıyor. Bu bölgelerde bireysel ısıtma sistemlerinin daha ekonomik ve verimli olduğu değerlendirildiği için artık bu sistemler ön planda olacak.

Yönetmelikteki güncellemeler yalnızca ısıtma sistemiyle sınırlı kalmadı. Yeni yapılacak binalarda enerji tüketimini minimuma indirmeye yönelik düzenlemeler de yürürlüğe girdi. TS 825 standardıyla uyumlu hale getirilen enerji performans kriterleri, çevre dostu ve düşük maliyetli çözümleri teşvik ediyor.