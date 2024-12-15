Evcil hayvan yasağı: Artık bunu yapmak zorunlu

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Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik, evcil hayvan sahiplerini yakından ilgilendiriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği, evcil hayvan sahiplenme ve bakımıyla ilgili önemli değişiklikler getirdi.

Yönetmeliğe göre, kedi veya köpek gibi evcil hayvan beslemek isteyenlerin apartman yöneticisinden yazılı onay alması şart hale geldi.

KISIRLAŞTIRMA ZORUNLU OLDU

Yeni düzenlemeye göre evde beslenen hayvanların kısırlaştırılması zorunlu hale getirilirken, tehlikeli olarak sınıflandırılan ırklara (örneğin Pitbull, Dogo Argentino) daha katı düzenlemeler getirildi.

Bu tür hayvanları sahiplenmek isteyenlerin özel koşulları yerine getirmesi gerekecek.

Ayrıca, köpeğini bir yıl içinde birden fazla kez kaybeden kişilere 3 yıl boyunca köpek sahiplenme yasağı getirildi.