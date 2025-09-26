Evde 2 malzeme ile esmer şeker elde edin: İşte tarifi

Bir tatlı tarifi gördünüz, bütün malzemeler de evde var...

Ancak bir tek esmer şeker yok!

Üzülmeyin, çözümü çok ama çok basit...

Tatlı tariflerinde, özellikle de cookie, kek ve kurabiyelerde sıkça karşımıza çıkan esmer şeker, maalesef herkesin mutfağında her zaman bulunmuyor.

Ancak iyi haber şu: Esmer şekeri evde kendiniz çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz!

Hem de sadece iki malzemeyle...

ŞEKER VE PEKMEZ: ESMER ŞEKER

1 su bardağı beyaz toz şeker

1 yemek kaşığı pekmez

Geniş bir kaseye beyaz toz şekeri koyun. Üzerine pekmezi ekleyin.

Kaşıkla ya da mikserle iyice karıştırın. Rengi ve kıvamı eşit hale gelene kadar karıştırmalısınız.

Koyu renkte ve hafif nemli bir kıvam aldığında, ev yapımı esmer şekeriniz hazır!