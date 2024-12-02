Evde bakım maaşı aralık ayı ödemeleri yattı mı? Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi aileler için her ay düzenli olarak yapılan destek ödemeleri tarihleri aralık ayına girilmesiyle birlikte gündemdeki yerini aldı.

İhtiyaç sahibi olan aileler, aralık ayında yapılacak olan ödemeler için tarih araştırmalarına başladı. İllere göre ödeme tarihlerinin değişiklik gösterdiği evde bakım maaşlarının hesaplara yatırılması dört gözle bekleniyor.

Her ay resmi kaynaklar üzerinden başladığı yönündeki duyurular merakla bekleniyor. Peki, aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

ARALIK AYI EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI?

İllere göre ödeme tarihleri değişen evde bakım maaşları her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi duyuru ekranından, aralık ayı evde bakım maaşı ödemelerinin başlanması durumunda duyuruların yapılacağı belirtiliyor.