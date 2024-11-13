Evde duvar köşelerine kabartma tozu serpmek bakın ne işe yarıyormuş…

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Hamur işlerinde sıklıkla kullanılan kabartma tozu meğer o sorunların çözümü içinde oldukça etkiliymiş.

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte yaşanmaya başlayan o sorunları duvar köşelerine koyacağınız kabartma tozuyla çözebiliyormuşsunuz.

Yaşandığı zaman oldukça can sıkıcı olan o sorunlar bir kaşık karbonat ile kısa sürede çözebildiğinize şaşıracak ve bir daha bu yöntemden vazgeçemeyeceksiniz.

BİR KAŞIK KABARTMA TOZU YETİYOR!

Havaların yavaş yavaş soğumasıyla birlikte havadaki nem oranında oluşan değişimler evlerde nem, küf veya bunlara bağlı hoş olmayan kokulara neden olur.

Ancak bunun çözümü mutfakların vazgeçilmezlerinden olan kabartma tozu ile kolayca çözülüyormuş. Duvar diplerine serpeceğiniz bir kaşık kabartma tozu nemi emmede oldukça etkili olduğundan küf oluşumunun önüne geçici etkiler sağlar.

Sizde evde küf sorunu gördüğünüz köşelere kabartma tozu serpin mantarı kolayca kurutarak nem ve küften temelli kurtulun.