Evde fil objesi bulundurmak bakın neye sebep oluyormuş

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Kırılmış aynalar, çatlamış seramikler veya hasarlı mobilyalar, yalnızca fiziksel olarak değil, enerjisel açıdan da negatif bir etki yaratabilir.

Fazla eşya, özellikle uzun süredir kullanılmayanlar, mekânda sıkışmış bir enerji oluşturabilir.

Hediye edilen veya ikinci el olarak alınan eşyalar, geçmiş sahiplerinin enerjisini taşıyabilir.

Kötü enerji yaydığı bilinen bir diğer eşyalarda fil objeleri. Neye sebep olduklarını duyunca bir daha evinize sokmayacaksınız.

EVDE FİL OBJESİ BULUNDURMANIN ZARARLARI

Evde fil objesi bulundurmanın kötü enerji yaydığına inanılır.

Fil sembolünün aslında bilge güç zenginlik bereket ve şans kattığına inanılır. Ancak doğru yerde kullanıldığı zaman...

Özellikle evde fil objesi bulundurmak, aşk kapılarınızı kapatır ve kavgaları artırır. Bereket getirmesi için bu objeleri iş odanıza ve çalışma masanıza koymalısınız.