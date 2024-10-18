Evde karanfil yakın; ne nazar, ne büyü bırakın...

Yağmur Dinç

Her evin bir enerjisi vardır. Bu enerji birçok sebepten kaynaklı negatif yüklenebilir.

Negatif enerjiden çıkmak ve evin bereketi için bazı ritüeller vardır.

Defne yaprağı yakmak, tuz patlatmak, nar kırmak bu ritüellerden sayılabilir.

Ancak, pek kimsenin bilmediği etkili bir yöntem daha karşımıza çıkıyor.

Evde karanfil yakmak, etkileri ile şaşkınlık yaratıyor.

KARANFİL YAKMAK

Karanfilin kokusu, dumanı ve yaydığı enerji alışılan ritüellerin pabucunu dama atıyor.

Karanfil, hoş bir aroma yayarak kötü kokuları maskeleyebilir ve ortamın ferahlamasına yardımcı oluyor.

Aynı zamanda, karanfil yakmak bazı antibakteriyel özelliklere sahip olduğundan, havayı temizliyor.

Karanfilin kokusu da, meditasyon ve ruhsal denge sağlama gibi uygulamalarda kullanılıyor.