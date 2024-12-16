Evde kolesterol testi! 5 saniyede sonuç veriyor

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Kolesterol seviyeleriniz kalp sağlığınız için oldukça önemli olan detaylar arasında yer alır. Düzenli olarak gidilen doktor kontrollerinde dikkat edilmesi gerekenler arasında yer alır.

Kolesterol seviyelerinin aşırı yükselmesi çeşitli kalp rahatsızlıklarına neden olabileceğinden dikkat edilmesi gerekir.

Birçok insanda kalp hastalığı için önemli bir risk faktörü olan yüksek kolesterol bulunur. İyi ve kötü kolesterol olarak ikiye ayrılan kolesterol seviyeleri doktor kontrolünde ilaç desteği ile dengede tutulur.

EVDE 5 SANİYEDE TEST EDİN!

Doktor kontrolünün önemli olduğu kolesterolde evde uygulayacağınız 5 saniyelik test sonucunda kolesterol seviyeleriniz ortaya çıkıyor.

Evde uygulayabileceğiniz bu test sonucunda yüksek kolesterolü öngörebilir ve bu sayede erkenden doktor takibine başlayarak sağlığınızı kontrol altına alabilirsiniz.

5 saniyede uygulayacağını sıcak su testinde bir kabın için sıcak su doldurmanız ve elinizi bu suda 5 saniye kadar bekletmeniz yeterli oluyor.

5 saniyenin sonunda elinizi sudan çıkardığınız anda atardamarlarınız sağlıklıysa, parmaklarınızın derisi hemen kırmızıya dönmelidir; bu, atardamarların iyi kanla beslendiğini gösterir. Ancak kan dolaşımınız zayıfsa veya yağ birikintilerinden dolayı atardamarlarda kalınlaşma varsa ten renginizin kırmızıya dönmesinin daha uzun sürdüğünü veya hiç değişmediğini fark ederseniz mutlaka bir uzmana danışmanız sağlığınız için oldukça faydalı olacaktır.