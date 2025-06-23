Evde Şekersiz, Katkısız Dondurma Devri: A101’e dondurma makinesi geliyor! İşte fiyatı

A101, 26 Haziran’da raflara gelecek “Aldın Aldın” fırsatlarıyla yine dikkatleri üzerine çekiyor.

Teknolojiden mutfağa, bahçeden otomotive kadar geniş bir ürün yelpazesiyle her evin ihtiyacına cevap verecek kampanya, bu hafta da alışveriş tutkunlarının radarında.

Yaz sıcaklarında evde ferahlatıcı tarifler hazırlamak isteyenler için dondurma makinesi geliyor.

Teknoloji meraklıları için dizüstü bilgisayar, televizyon çeşitleri raflarda yerini alacak.

Ayrıca uygun fiyata elektrikli araç ve elektrikli motosiklet satışa sunulacak.

İşte A101 26 Haziran indirim kataloğu: