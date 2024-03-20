Evdeki bu cihazlara dikkat! Elektriği resmen sömürüyorlar… Evlerde birçok elektronik alet bulunur. Bu aletlerin ne kadar elektrik tükettikleri ve hangi cihazların daha az enerji harcadığını araştırıldı. İşte, elektrik kullanımını ikiye katlayan o ev aletleri…

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Evlerde bulunan ve elektrikle çalışan birçok cihaz bulunur. Bu cihazları enerji tüketimleri ise merak edilen konular arasındadır.

Buzdolabı, çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi gibi sık kullanılan elektrikli aletlerin yanında çoğu kişi tarafından çok sık kullanılmasa da olur denilebilecek ev aletlerinin yaktıkları elektrik ise şaşırılmayacak türden değil.

Sık kullanıldığında elektrik kullanımınızı resmen ikiye katlayan bu ev aletlerini kullanırken bir kere daha düşüneceksiniz.

İşte, o ev aletleri…

Su Isıtıcısı (Kettle)

Haftalık çalışma süresi: 4 saat

Aylık tüketim: 28 kWh

Elektrikli Süpürge

Haftalık çalışma süresi: 2 saat

Aylık tüketim: 12 kWh

Çamaşır Kurutma Makinesi

Haftalık çalışma süresi: 6 saat

Aylık tüketim: 24 kWh

Kahve Makinesi

Haftalık çalışma süresi: 1 saat

Aylık tüketim: 2 kWh

Aspiratör

Haftalık çalışma süresi: 7 saat

Aylık tüketim: 10 kWh