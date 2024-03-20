Evdeki bu cihazlara dikkat! Elektriği resmen sömürüyorlar…

Evlerde bulunan ve elektrikle çalışan birçok cihaz bulunur. Bu cihazları enerji tüketimleri ise merak edilen konular arasındadır.
Buzdolabı, çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi gibi sık kullanılan elektrikli aletlerin yanında çoğu kişi tarafından çok sık kullanılmasa da olur denilebilecek ev aletlerinin yaktıkları elektrik ise şaşırılmayacak türden değil.
Sık kullanıldığında elektrik kullanımınızı resmen ikiye katlayan bu ev aletlerini kullanırken bir kere daha düşüneceksiniz.
İşte, o ev aletleri…
Su Isıtıcısı (Kettle)
Haftalık çalışma süresi: 4 saat
Aylık tüketim: 28 kWh
Elektrikli Süpürge
Haftalık çalışma süresi: 2 saat
Aylık tüketim: 12 kWh
Çamaşır Kurutma Makinesi
Haftalık çalışma süresi: 6 saat
Aylık tüketim: 24 kWh
Kahve Makinesi
Haftalık çalışma süresi: 1 saat
Aylık tüketim: 2 kWh
Aspiratör
Haftalık çalışma süresi: 7 saat
Aylık tüketim: 10 kWh