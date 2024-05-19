Evdeki sineklere bu yöntemi uygulayın, ne sinek kalıyor ne bir şey… Havalar ısınmaya başladıkça evlerdeki haşerelerde artmaya başlar. Özellikle de sinekler hem sesleri hem de ısırıklarıyla en sıkıcı olan haşereler arasındadır. Çeşitli ilaçlar ile kurtulabileceğiniz sinekler için evde uygulayacağınız bu yöntem ne sinek bırakıyor ne de başka bir şey…

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Havalar ısınmaya başladıkça artmaya başlayan sinekler ister küçük ister büyük olsunlar sesleriyle de ısırıklarıyla da oldukça can sıkıcı olurlar.

Evde dolaşan bu ufak sinekleri yok etmek meğer çok kolaymış. Ev hanımlarına yardımına koşacak pratik sinek tuzağı ile pahalı ilaçları rafa kaldıracaksınız.

Evinizde dolanan sineklere çözüm bulamadıysanız hemen kolları sıvayın ve bu yöntemi uygulamaya başlayın. Hem paranız cebinizde hem de sağlığınız sizde kalsın. İşte tamamen doğal pratik sinek tuzağı…

3 malzemeli pratik yöntem…

Evdeki küçük sineklerden kurtulmak için uygulayacağınız bu 3 malzemeli pratik yöntemle ne bir sinek kalıyor ne de başka bir şey. İhtiyacınız olan malzemeler bir adet çay bardağı, bir yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı ve 1 tatlı kaşığı toz şeker.

Temin ettiğiniz malzemeleri çay bardağının içerisine koyun ve üzerine bir miktar su ekleyerek iyice karıştırın. Hazırladığınız bu karşımı sineklerin çok olduğu noktalara yerleştirin ve sinekleri nasıl tuzağa çekiyor görün.