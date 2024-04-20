Evden çıkarken hangi duayı okumalıyım? Dışarıdaki kötülüklerden korunmak için okunacak dua Evden çıkarken dua etmek isteyenler okunacak duayı araştırıyor. İşte evden çıkarken okunması gereken o özel dua..

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Evden çıkarken okunacak bazı dualar bulunuyor. Vatandaşlar evden çıkarken okunacak duları araştırıyor.

Dışarıda başınıza gelebilecek kötülüklerden korunmak için bu duayı mutlaka okumanız tavsiye edilir.

Müslümanların hayatın her noktasında nasıl hareket etmesi gerektiğini ve gün içerisinde yapacağı işlerde nasıl dualar etmesi gerektiği Kur’an ve hadislerle sabittir.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) evden çıkarken okunması için tavsiye ettiği bir duayı sizler için derledik.

İşte evden çıkmadan önce okuyabileceğiniz o dua..

Evden çıkarken okunacak dua

"Allah’ın adıyla (çıkarım). Allah’a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet, ancak Allah’ındır.”

"Allahım! (Hidâyetten) sapmaktan veya saptırılmaktan, hata etmekten veya hataya düşürülmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahiller gibi hareket etmekten veya cahillere davrandığı gibi davranmasından sana sığınırım."