Evlenecek çiftlere müjde: Artık o ücreti ödemeyecekler

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında başlatılan evlilik kredisi ve eşya yardımlarının ardından bir destekte emlak sektöründen geldi.

Aile yılı özelinde evlenecek çiftleri destekleme amacıyla başlatılan özel dayanışma kampanyasına katılan emlakçılar çiftlerin kiralık ev arayışında masrafsız bir süreç geçirmesi hedefleniyor.

Bu gibi uygulamalarla evlenecek olan çiftlere maddi yönden destek verilerek evlilik sürecinde destek olunması planlanıyor.

NİKAH TARİHİNİ BELLİ ETMELERİ YETİYOR

Ev kiralamak isteyen yeni evli çiftler için yüz güldüren bir uygulama başlatılıyor. Tüm Emlakçılar Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, Haber Global’e yaptığı açıklamada, “Aile yılı” ilan edilen 2024’te, nikahını kıymış çiftlerden kiralık ev hizmet bedeli alınmayacağını duyurdu.

Akçam, “Küçük bir hesap yaparsak; 30 bin TL’lik bir kira için kiracıdan alınan hizmet bedeli de yine 30 bin TL. Ancak biz, evliliğini belgeleyen çiftlerden bu bedeli talep etmeyeceğiz” dedi.

Yeni evli çiftlerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurarak nikah tarihlerini gösteren resmi evrakla kayıt yaptırmaları gerekiyor. Bakanlığın onayından sonra oluşacak barkodu emlak danışmanlarına sunan çiftler, hizmet bedelinden muaf tutulacak.

100 BİN ÇİFT YARARLANACAK

Tüm Emlakçılar Danışmanları Birliği’nin bu uygulamayı 100 bin kişiyi kapsayacak şekilde planladığını belirten Akçam, “Bu da demek oluyor ki ortalama 25 bin TL kira bedelinden hesapla, yaklaşık 2,5 milyar TL’lik bir destek sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu adım hem yeni evli çiftlerin ev bulma sürecini maddi olarak kolaylaştıracak hem de konut piyasasındaki hareketliliğe sosyal bir katkı sunacak.