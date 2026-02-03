KOOP Market 3-9 Şubat 2026: Kat kat indirimler başladı! İşte haftanın fırsatları...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

KOOP Market, yeni kampanya afişlerini sosyal medyada paylaştı.

Tarım Kredi KOOP raflarında bu hafta hem gıda hem temizlik ürünleri öne çıktı.

Süt, peynir, tereyağ, tavuk bir yana; çamaşır deterjanı, bulaşık kapsülleri, yüzey temizleyiciler ve hijyen ürünlerinde geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor.

3-9 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli fırsatlarda indirim kat ve kat artıyor.

Markete gidecek olanlar öncesinde afişlere göz atıyor.

İşte KOOP Market’in bu haftaki indirimleri...