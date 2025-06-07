Evinde bunu yapan yandı! 265 bin TL ceza geliyor

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Yazın gelişiyle birlikte güneşli havaların tadını çıkarmak isteyenler bahçelere, balkonlara ve piknik alanlarına akın etti.

Mangal dumanları yükselirken, dostlarla yapılan açık hava buluşmaları da yazın vazgeçilmez ritüelleri arasında yerini aldı.

Bu neşeli ortamların vazgeçilmez eşlikçisi olan yüksek sesli müzik özellikle gürültü sınırının aşıldığı durumlarda cep yakmaya başladı.

Çeşitli ülkelerde ceza tehdidiyle karşı karşıya bırakan gürültü sınırını evinde aşanlar rekor ceza bedelleri ile karşılaşıyor.

265 BİN TL CEZA GELİYOR!

Pek çok ülkede farklı oranlarda cezai yaptırımı olan gürültü sınırı, İngiltere'de, 23.00 ile 07.00 saatleri arasında yüksek sesle müzik çalınmasını “gürültü rahatsızlığı” olarak değerlendiriyor.

Bu durumlarda Gürültü Azaltma Bildirimi yayınlanarak sesin kesilmesi isteniyor. Kurallara uymayanlar için 5.000 sterline kadar, yani yaklaşık 266 bin TL ceza kesilebiliyor.

Türkiye’de de apartman yaşamı başta olmak üzere, konutlarda, iş yerlerinde ve kamusal alanlarda gürültüye dair düzenlemeler yer alıyor.

Söz konusu düzenlemeler kapsamında, konutlarda gürültüye 7.667 TL, ulaşım araçlarında 23.155 TL, iş yerleri ve atölyelerde 77.372 TL fabrika, şantiye ve eğlence mekanlarında: 232.264 TL'ye kadar ceza uygulanabiliyor.