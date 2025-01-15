Evinde olan çöpe atıyor: Ünlü bebek pudrası markasında skandal! Acil olarak toplatılıyor

Haber Merkezi

Hollanda ve Belçika’da da şubeleri bulunan Action mağazası, şubelerinde satılan Nuagé Baby Powder Talc Free markalı bebek pudrasında bir skandala imza atıldı.

Söz konusu markaya ait olan bebek pudralarında, mikroorganizma seviyelerinin izin verilen limitlerin üzerinde olması nedeniyle şirket ilgili pudraları geri çağırma kararı aldı.

Şirketin açıklamasına göre, Ocak 2024 ile Kasım 2024 arasında satılan iki parti ürünün, belirlenen mikroorganizma sınırlarını aştığı ve bu durumun alerjik reaksiyonlar ile sağlık sorunlarına yol açabileceği belirlendi.

KULLANIMI BIRKAILMALI!

Nuagé Baby Powder Talc Free bebek pudralarında yüksek miktarda mikroorganizmalar hakkında üretici firma 151 Products LTD, tüketicilerin ürünleri kullanmayı durdurup mağazaya iade etmelerini önerdi.

Geri çağırma kapsamında olan ürünlerin EAN kodu 5053249268132, parti numaraları ise 2023304822 ve 2024052175 olarak bildirildi.